Tải Office 2013 miễn phí – Hướng dẫn cài đặt đơn giản

Tải download office 2013 – Office 2013 là bộ công cụ văn phòng tập hợp nhiều ứng dụng như soạn thảo văn bản, bảng tính, tạo bài thuyết trình, quản lý email….

1.Office 2013 là gì?

Office 2013 là bộ công cụ văn phòng tập hợp nhiều ứng dụng như soạn thảo văn bản, bảng tính, tạo bài thuyết trình, quản lý email….

Tất cả những tính năng này đều được tối ưu phù hợp để phù hợp cho cả những thao tác cảm ứng. Office 2013 cũng hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động làm việc nhóm, chia sẻ các dữ liệu trực tuyến.

Office 2013 gồm các ứng dụng như: Excel 2013, Word 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, OutLook 2013, Access 2013, Publisher 2013 và 1 số thứ khác..

Giao diện của Office 2013 Full được thiết kế lại tối giản, thanh thoát và nhẹ nhàng hơn.

Word cho phép đọc và xem, mở và chỉnh sửa file PDF trực tiếp ngay trên ứng dụng, Excel thêm công cụ phân tích dữ liệu, PowerPoint hỗ trợ thiết kế, cộng tác và chia sẻ.

2.Tải Download Office 2013:

Các bạn copy và dán đường link vào thanh địa chỉ để tải

https://taimienphi.vn/download-microsoft-office-2013-25

Mới nhất hiện nay là bộ Office 2019 vẫn bao gồm các bộ office như:Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint …Nhưng được tích hợp nhiều tính năng bổ sung, hiệu quả hơn.

Đặc biệt Office 2019 được thiết kế để sử dụng hiệu quả hơn trong hệ điều hành Windows 10.

3.Hướng dẫn cách cài đặt Office 2013

–Bước 1: Các bạn tải file cài đặt và giải nén bằng Winrar. Vào thư mục vừa giải nén chạy file setup.exe

–Bước 2: Chenk chọn vào ô ” I accept the terms of this agreement” và nhấp nút Continue.

–Bước 3: Nhấn chọn Install Now.

–Bước 4: Đợi chờ quá trình cài đặt thành công.

–Bước 5: Cài đặt thành công, các bạn nhấn Close.

Pakistantimes chúc các bạn thao tác thành công!