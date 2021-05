Độ sáng tối của màn hình laptop có ảnh hưởng hưởng lớn đến mắt của bạn trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là phải làm việc với tần suất lớn. Qua bài viết sau đây của Pakistantimes.net sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh độ sáng màn hình laptop để giúp các bạn làm việc được hiệu quả hơn nhé.

Sử dụng phần mềm F.Lux để chỉnh độ sáng màn hình laptop

Để có thể điều chỉnh độ sáng tối trên màn hình laptop chúng ta vào trang web justgetflux.com để tải phần mềm F.lux về. Sau đó mở ứng dụng F.lux nhấp chọn vào thể Setting. Tại phần Adjust your lighting for day and night, sử dụng con trược nhấp trượt trên thanh sao cho phù hợp để nhìn.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể điều chỉnh chế độ hẹn giờ tự động chỉnh độ sáng tại khu vực mình đang sống. Tại phần Set your location. Bạn nhấp vào phần change sau đó ở phía dưới sẽ có thời gian điều chỉnh sáng tối.

Ứng dụng F.lux tuy hơi khó với người mới dùng. Nhưng đây là phần mềm được đánh giá là điều chỉnh độ sáng rất khoa học trong việc bảo vệ đôi mắt người sử dụng.

Chỉnh độ sáng trên Power Options

Với cách này bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng cục pin ở khay hệ thống phía dưới. Chọn dòng Adjust Screen Brightness hay Power Option tùy loại máy.

Khi đó bạn sẽ thấy phần Screen brightness ở phía cuối màn hình, khi đó chỉ cần nhấp thả chuột tại vào vị trí có độ sáng phù hợp cho màn hình laptop.

Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập độ sáng tối cho từng chế độ khi có hoặc không sử dụng Adapter sạc (dùng điện trực tiếp). Bạn nhấp vào Change plan settings, khi đó cửa sổ điều chỉnh hiện ra, nhấp vào cửa sổ này sẽ có hai chế độ On battery (dùng điện từ Pin laptop) và Plugged in (dùng diện trực tiếp từ adapter). Khi đó bạn sẽ thấy phần Adjust plan brightness khi đó tùy chỉnh độ sáng cho phù hợp rồi chọn save changes.

Sử dụng chức năng Notification

Chức năng này chỉ có được tích hợp trên windows 10, không có ở những bản windows trước. Bạn nhấp vào biểu tượng Action Center ở phía dưới góc phải màn hình. Nếu bị ẩn đi do rút gọn thì bạn nhấn vào expand để mở rộng thêm. Khi đó bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng giống hình mặt trời. Ở đây có những mức độ sáng mặc định là 0%, 25%, 50%, 75% và 100%.

Sử dụng Mobility Center

Để có thể truy cập vào Mobility Center ở HĐH Windows 7 trở lên. Các bạn sử dụng tổ hợp phím Window + X, khi đó một hộp tùy chọn hiện ra và bạn chọn vào Mobility Center.

Sử dụng con chuột kéo trên thanh Display brightness cho tới mức độ sáng mà bạn mong muốn.

Dùng Windows Mobility Center chỉnh độ sáng màn hình

Gần giống cách mobility center bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng pin trên khay hệ thống nằm ở góc phải bên dưới màn hình. Tiếp tục chọn vào Window Mobility Center để mở.

Bạn tiếp tục nhấn con chuột để di chuyển thanh trượt trên thanh Display brightness để thay đổi độ sáng.

Sự dụng lệnh và phím tắt

Bạn gõ vào bàn phím Window + R, khi đó hộp thoại Run xuất hiện bạn nhập vào dòng lệnh sau: mblctr

Sau đó thấy hộp thoại Window Mobility Center xuất hiện và bạn chỉ cần điều chỉnh độ sáng tối trên thanh giao diện này.

Nếu bạn sử dụng laptop vào buổi đêm khi xung quanh rất tối. Thì bạn nên hạ thấp độ sáng máy tính để tương thích với môi trường xung quanh hạn chế gây hại tới sức khỏe đôi mắt.

Kết luận

Trên đây 6 cách giúp bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình laptop giúp bảo vệ đôi mắt khi làm việc nhất là vào buổi tối. Không những thế nó còn hạn chế việc tiêu hao pin không cần thiết. Nếu thấy các thông tin hay và hữu, các bạn đừng quên chia sẽ chúng nhé!

