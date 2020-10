6 cách sửa lỗi System Service Exception trên Windows 10 8 7

Hôm nay, qua bài viết này tôi xin chia sẻ 6 cách sửa lỗi System Service Exception trên Windows, lỗi gây ra hiện tượng màn hình xanh.

Mặc dù không phổ biến nhưng lỗi màn hình xanh chết chóc (BSOD) vẫn xảy ra trong Windows 10, không giống văn bản trắng nền màu xanh lam mà các phiên bản Windows cũ hơn hiển thị khi hệ thống gặp sự cố thì (BSOD) lỗi màn hình xanh của Windows 10 đơn giản và dễ khắc phục sự cố hơn.

Một lỗi BSOD trên Win 10 hay xảy ra đó là System Service Exception. Hầu hết mọi người không thể hiểu lỗi này có nghĩa là gì và cách khắc phục nó như thế nào.

Nếu mọi người cũng đang gặp phải loại lỗi BSOD này trên PC / Laptop Windows thì dưới đây là nguyên nhân và giải pháp khắc phục lỗi System Service Exception.

1. Lỗi System Service Exception trên Windows 10 là gì?

Trong Windows 10 thì BSOD gây ra bởi lỗi System Service Exception khó giải quyết một cách bất thường.

Đừng quá ngạc nhiên nếu lỗi màn hình xanh (BSOD) nghe quen thuộc, nó đã tồn tại trên Windows trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù nghe có vẻ chung chung nhưng bộ phận kỹ thuật của Microsoft giải thích rằng BSOD thường xảy ra khi một tiến trình chạy trên PC của mọi người đang cố gắng chuyển từ “mã không đặc quyền (non-privileged) sang mã đặc quyền (privileged code)”.

Windows cũng như tất cả các hệ điều hành đều có cấp độ bảo mật dành cho các quy trình hệ thống khác nhau để đảm bảo chỉ mã phù hợp mới có thể chạy vào đúng thời điểm và đúng quy trình.

Khi không thành công vì bất kỳ lý do gì, các lỗi như thế này xảy ra để ngăn quá trình gây hại cho hệ thống của mọi người. Thật không may là có thể có bất kỳ nguyên nhân nào đằng sau điều này.

Đó có thể là lỗi xảy ra một lần do lỗi trong chính Windows hoặc có thể do trình điều khiển (driver) lỗi thời, tệp hệ thống bị hỏng hoặc ứng dụng giả mạo cố gắng truy cập và chạy mã Windows được bảo vệ.

Để giúp mọi người giải quyết vấn đề này thì dưới đây là một số hướng dẫn sửa lỗi mọi người có thể thử.

2. Cách sửa lỗi System Service Exception trong Windows 10

2.1.Cách 1: Cập nhật trình điều khiển Driver cho máy tính

Đây là một phần mềm quan trọng bậc nhất trong máy tính.

Driver hay trình điều khiển, giống như bạn khai báo với máy tính thiết bị đó là gì, để máy tính hiểu và chấp nhận nó và ta có thể dùng thiết bị ấy thông qua driver.

2.2.Cách 2: Chạy công cụ kiểm tra trình điều khiển (Driver) Windows

Mã hệ thống được bảo vệ thường chỉ có thể được truy cập bởi các quy trình hoặc thiết bị hệ thống nhất định, đó là lý do tại sao trình điều khiển phần cứng thường gây ra lỗi System Service Exception trong Windows 10 7 8, vì chúng nằm trong số các ứng dụng của bên thứ ba có thể thực hiện điều này.

Ngay cả trình điều khiển thiết bị mới cũng có thể gây ra lỗi BSOD này, do đó tốt nhất mọi người nên chạy công cụ Windows Driver Verifier để kiểm tra.

Đây là một công cụ khắc phục sự cố được thiết kế để kiểm tra căng thẳng (Test Stress) trình điều khiển hệ thống của mọi người.

Tuy nhiên hãy cân nhắc trước khi sử dụng vì công cụ này được thiết kế để tìm và tạo lại chính các lý do gây ra lỗi System Service Exception, do đó mọi người không nên áp dụng khi máy tính vẫn đang hoạt động ổn định nhé.

Trình kiểm tra Driver tồn tại dưới dạng tệp hệ thống trong thư mục Windows/System32 của mọi người. Để chạy nó hãy thực hiện theo các thao tác dưới đây.

-Bước 1: click chuột phải vào menu Bắt đầu (Start) của Windows và chọn Windows PowerShell (Admin) để mở cửa sổ PowerShell nâng cao.

-Bước 2: Nhập cú pháp sau rồi bấm Enter: verifier

Thao tác này sẽ khởi chạy công cụ Driver Verifier Tool trong một cửa sổ mới.

-Bước 3: Click chọn Create standard settings rồi bấm Next để tiếp tục.

-Bước 4: Để kiểm tra tất cả các trình điều khiển (Driver) trên PC của mọi người, hãy chọn tùy chọn Automatically select all drivers installed on this computer rồi nhấn Finish.

Nếu mọi người muốn kiểm tra một trình điều khiển cụ thể, hãy chọn Select driver names from a list sau đó nhấn Next (Tiếp theo).

-Bước 5: Nếu mọi người đã chọn tùy chọn Select driver names from a list thì hãy thực hiện bước năm này, chọn những trình điều khiển muốn kiểm tra trong danh sách rồi nhấn Finish (Kết thúc).

-Bước 6: Quá trình kiểm tra sẽ bắt đầu sau khi mọi người nhấn Finish (Kết thúc), khởi động lại PC của mọi người để bắt đầu kiểm tra.

Mọi người sẽ biết trình điều khiển nào gây ra sự cố vì công cụ Driver Verifier Manager sẽ cố tình gây ra BSOD trong quá trình thử nghiệm.

Khi đã nắm rõ Driver (Trình điều khiển) nào bị lỗi thì ta sẽ dựa vào đó để xem xét cả Driver và phần cứng của thiết bị đó, thay thế hoặc sửa chữa chúng.

-Bước 7: mọi người có thể xem kết quả kiểm tra và thống kê bằng cách mở cửa sổ Windows PowerShell mới ( click chuột phải vào menu Start -> Windows PowerShell (Admin) ), sau đó nhập: verifier /query -> nhấn Enter.

-Bước 8: Để dừng quá trình kiểm tra mức độ căng thẳng (Stress test) trình điều khiển, hãy nhập: verifier /reset tại cửa sổ PowerShell và nhấn enter sau đó khởi động lại PC.

2.3.Cách 3: Chạy công cụ CHKDSK và SFC

Sự cố với ổ đĩa hoặc tệp hệ thống của mọi người có thể gây ra lỗi System Service Exception trên Windows 10. mọi người có thể chạy các lệnh chkdsk và sfc từ một dòng lệnh nâng cao hoặc cửa sổ Windows PowerShell để kiểm tra lại xem có đúng như vậy không.

-Bước 1: click chuột phải vào menu Bắt đầu (Start) của Windows và chọn Windows PowerShell (Admin) để mở cửa sổ PowerShell nâng cao.

-Bước 2: Để kiểm tra lỗi ổ đĩa hệ thống Windows của mọi người, hãy nhập: chkdsk / r và nhấn enter.

-Bước 3: Nhấn phím Y để xác nhận rằng mọi người muốn lên lịch kiểm tra hệ thống tệp khi khởi động lại PC lần sau.

Sau khi khởi động lại, công cụ này sẽ tự động khắc phục mọi sự cố với ổ đĩa hệ thống của mọi người mà nó phát hiện.

-Bước 4: Để kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp Windows của mọi người, hãy nhập sfc / scannow từ cửa sổ PowerShell.

Cũng giống như công cụ chkdsk, công cụ này sẽ tự động phát hiện bất kỳ tệp hệ thống nào bị thiếu và sửa chúng nếu có thể.

2.4.Cách 4: Đặt lại hoặc cài đặt lại Windows 10

Khi vẫn thất bại và nếu mọi người đã loại trừ sự cố với chính phần cứng của tôi thì việc đặt lại Windows 10 về trạng thái mặc định (hoặc xóa và cài đặt lại hoàn toàn) có thể loại bỏ mọi xung đột gây ra lỗi BSOD này.

* Lưu ý: Khi quá trình này bắt đầu thì không thể hoàn toác vì vậy hãy đảm bảo rằng mọi người đã sao lưu PC của tôi trước.

-Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + I để mở Settings Apps, tiếp theo hãy chọn Update & Security.

-Bước 2: Chọn Recovery sau đó bấm vào nút Get started để bắt đầu khôi phục cài đặt gốc PC của mọi người.

2.5.Cách 5: Cài lại hệ điều hành Windows 10 để ngăn lỗi màn hình xanh BSOD System Service Exception

Nếu sau khi áp dụng toàn bộ phương pháp trên mà vẫn không thể khắc phục lỗi System Service Exception, hãy thử biện pháp mạnh này.

Ghost Win là phương thức cài lại hệ điều hành một cách rất nhanh mà ai cũng có thể làm được, vì thế mọi người hãy thực hiện cài lại hệ điều hành với phương pháp này để sửa lỗi System Service Exception nhanh nhất nhé.

Phương pháp này khá giống với cách 4 bên trên, tuy nhiên nó mạnh mẽ hơn nhiều vì xóa toàn bộ Windows và cài lại chỉ dưới 15 phút, trước khi làm mọi người cũng nên sao lưu những dữ liệu quan trọng trong phân vùng chứa hệ điều hành.

2.6.Cách 6: Cập nhật Windows 10

Đây là cách sửa lỗi đơn giản đối với nhiều người, truy cập nhanh vào menu cài đặt Windows để cập nhật PC của mọi người có thể là tất cả những gì mọi người cần để khắc phục lỗi System Service Exception.

Microsoft thường xuyên đưa ra các bản sửa lỗi và cải tiến quan trọng cho Windows, đặc biệt là đối với phần cứng mới.

Điều này bao gồm các bản cập nhật trình điều khiển mới cho các thành phần hệ thống khác nhau của mọi người.

Để cập nhật Windows 10, mọi người hãy tham khảo bài viết cách update Windows 10 hoặc làm nhanh theo các bước sau:

-Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + I để mở Settings (Cài đặt).

-Bước 2: click vào Update & Security (Cập nhật & Bảo mật).

-Bước 3: Nhấn vào Windows Update.

-Bước 4: click vào nút Check for update (Kiểm tra bản cập nhật).

Sau khi mọi người hoàn thành các bước này, bản cập mới nhất có thể sẽ giải quyết sự cố System Service Exception trên máy tính của mọi người.

Pakistantimes chúc mọi người thao tác thành công nhé