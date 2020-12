Các loại mực máy in cơ bản hiện nay phân biệt ra sao?

Các loại mực máy in cơ bản trên thị trường ngày nay có rất nhiều loại khác nhau. Mỗi loại mực in sẽ phù hợp với những loại máy in nhất định.

Nếu như chúng ta không cẩn thận dùng sai loại mực máy in, nhẹ thì chất lượng in sẽ bị giảm chất lượng và làm giảm tuổi thọ của máy.

Nếu nguy hiểm hơn thì sẽ không thể in được thậm chí là máy in sẽ bị hỏng. Do đó hãy biết cách phân biệt những loại mực máy in cơ bản để biết chúng được dùng cho loại máy in nào trong trường hợp nào.

Vì thế, trong bài viết này, hãy cùng Pakistantimes tìm hiểu về các loại mực máy in cơ bản để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với máy in của mình

Các loại mực máy in cơ bản gồm những loại nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mực máy in. Các loại mực này sẽ phù hợp với từng loại máy in hoặc chất liệu in cụ thể.

Ví dụ đơn giản như mực in dành cho giấy A4 màu đen trắng dùng cho máy HP thường sẽ khác hoàn toàn với mực máy in dùng cho loại máy in màu bằng lazse.

Vậy các loại mực máy in được xem là cơ bản và được sử dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay bao gồm 5 loại mực in:

Mực in dạng đặc

Mực in dạng lỏng

Mực in dạng bột

Mực in Pigment (Mực in không phai, Mực dầu, Mực Pigment Uv…).

Mực in nhuộm(mực Dye)

Mỗi loại mực máy in này đều được sử dụng cho những loại máy in nhất định. Một loại máy in có thể dùng nhiều loại mực và ngược lại.

Nhưng đồng thời có thể 1 máy in chỉ có thể sử dụng được 1 loại mực in nhất định.

Do đó khi chọn mua mực máy in chúng ta cần chú ý cẩn thận xem máy in của chúng ta thích hợp với loại mực máy in nào.

Vậy trong rất nhiều loại mực máy in, làm cách nào để phân biệt được các loại mực in và dùng cho loại máy in nào?

Phân biệt các loại mực máy in cơ bản

Mực máy in dạng đặc

Mực in dạng đặc là một cục giống như sáp được chia thành từng hộp nhỏ theo các nhóm màu như: màu lục lam, đỏ tươi, vàng và đen, hay CMYK – cyan, magneta, yellow, black.

Khi chúng ta đặt mực vào trong máy in, mực được làm chảy và phun lên một ống lăn mực có tra dầu bằng công nghệ tương tự trong các máy in offset.

Lợi điểm chính của công nghệ mực in dạng đặc là in nhanh, có độ tin cậy và thân thiện với môi trường, an toàn.

Đặc biệt nhất là mực dạng đặc có thể được dùng để in đồ họa màu độ phân giải cao và thường được dùng trong văn phòng do chi phí bảo trì thấp.

Mực máy in dạng lỏng

Như tên gọi của nó, mực máy in dạng lỏng là chất màu nước. Loại mực này thường sử dụng cho các loại máy in phun.

Sau khi cho mực in dưới dạng nước vào bên trong hộp chứa, mực sẽ được bơm ra ngoài bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Thông qua các vòi rất nhỏ trong đầu in, “vẽ” lên giấy những điểm mà sau cùng tạo thành hình ảnh hay văn bản.

Ưu điểm lớn nhất của loại mực máy in này là mang lại chất lượng màu sắc in rất đẹp. Phù hợp cho các bản in chất lượng cao, như ảnh chụp và bản vẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 2 nhược điểm cần được khắc phục là dễ bị lem và nhanh phai màu.

Những không cần lo lắng, để giải quyết vấn đề này, trước khi in hãy lựa chọn loại giấy in chuyên biệt dành cho mực máy in dạng lỏng.

Vấn đề thứ 2 khi dùng mực dạng lỏng là khi pha chế mực, hãy cho thêm dung dịch chống phải vào bên trong để giữ được màu sắc lâu hơn.

Như vậy chúng ta sẽ có được bản vẽ hay bản tài liệu có hình ảnh sắc nét hơn và giữ được trong thời gian lâu hơn.

Mực máy in dạng bột

Đây là loại mực chuyên dụng dành cho máy in laser. Đặc điểm ưu việt của mực in dạng bột là đảm bảo được độ bền và chất lượng.

Khi dùng để in văn bản và bản vẽ nét đơn sẽ cho ra được các sản phẩm in chất lượng cao. Điều khiến người dùng hài lòng nhất ở mực bột là không bị phai và khó tróc.

Mực máy in Pigment

Mực in Pigment hay thường gọi với cái tên phổ biến như: Mực in không phai, Mực in dầu, Mực Pigment Uv…

Loại mực này phù hợp để in trên bề mặt có chất liệu, như trong suốt và dán, đó được xem như là ưu điểm. Chúng cũng đắt hơn một chút để sản xuất ra.

Và màu sắc của chúng tuy in ra đẹp nhưng không tươi bằng mực Dye UV.

Nếu các bạn đang in một hình ảnh, tài liệu quan trọng mà muốn kéo dãn ra trong một thời gian dài, mực in pigment là sự lựa chọn tốt nhất.

Mực máy in nhuộm( mực Dye)

Mực nhuộm được chế tạo bằng công nghệ thăng hoa mực nhuộm (dye). Tức là sử dụng một loại chất nhuộm đặc biệt được làm nóng thật nhanh để chuyển từ dạng rắn sang dạng hơi mà không qua giai đoạn hóa lỏng.

Loại mực máy in này giúp cho ra ảnh in chất lượng cao, nhất là khi dùng với giấy in chuyên dùng.

Tuy nhiên có giá thành mực nhuộm khá cao nên chỉ được sử dụng cho những sản phẩm yêu cầu nội dung in có viền sắc nét, như văn bản hay bản vẽ vectơ.

